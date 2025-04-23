Zelenski'ye son teklif: Madde madde Ukrayna'nın alacakları

Amerikan Axios haber sitesine göre, ABD'nin Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanımasını ve 2022 işgaliyle işgal edilen neredeyse tüm toprakların Rusya'nın kontrolünde olduğunu gayri resmi olarak kabul etmesini içeren bir barış çerçevesinde Ukrayna'nın yanıtı bekleniyor.

Axios'a göre geçen hafta açıklanan teklif, ABD'nin 2014'ten bu yana Rusya'ya uyguladığı yaptırımların kaldırılmasını ve Rus işgali altındaki Harkov'un küçük bir bölümünün Ukrayna'ya iade edilmesini içeriyor.

Zaporijya'daki nükleer santral Ukrayna toprağı olarak kabul edilecek, ancak ABD tarafından işletilecek ve hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya elektrik sağlanacak.

Diğer ABD medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cephe hattının dondurulmasını, ABD ise Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınmasını öneriyor.

Axios'a göre, ABD'nin geçen hafta Paris'te Ukraynalı yetkililere sunduğu tek sayfalık belge, bunu ABD Başkanı Donald Trump'ın “son teklifi” olarak tanımlıyor.

"ZELENSKİ KIRIM'IN İŞGALİNİ TANIMIYOR"

Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise "Rusya'ya yönelik iki temel talep var" diyerek, bunların Kırım'ın Rusya Federasyonu'na ait olduğunun tanınması ve NATO'ya katılımın reddedilmesi olarak belirtti.

Öte yandan Zelenski, ateşkes yürürlüğe girdiğinde Rusya ile görüşmeye açık olduğunu ancak "Ukrayna'nın Kırım'ın işgalini yasal olarak tanımadığını" söyledi.

ANLAŞMA OLMAZSA ABD GERİ ÇEKİLECEK

Beyaz Saray, tarafların yakın zamanda bir anlaşmaya varmaması halinde geri çekilmeye hazır olduğunda ısrar ediyor. Trump'ın önerisi, daha önce Rusya'nın Kırım'ı ve doğudaki dört bölgenin bir kısmını işgal etmesini kabul etmeyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin önemli tavizler vermesini gerektiriyor.

Trump'ın önerisine göre Ukrayna ne alacak?

-Avrupa ülkelerinden ve muhtemelen benzer düşünen Avrupalı olmayan ülkelerden oluşan geçici bir grubu içeren “güçlü bir güvenlik garantisi.”-Belge bu barışı koruma operasyonunun nasıl işleyeceği konusunda net değil ve ABD'nin herhangi bir müdahalesinden bahsetmiyor.-Rusya tarafından işgal edilen Harkov bölgesinin küçük bir kısmının geri verilmesi.-Güney Ukrayna'nın bazı bölgelerinde cephe hattı boyunca uzanan Dinyeper Nehri'nin engelsiz geçişi.-Tazminat ve yeniden inşa için yardım. Ancak belgede finansmanın nereden sağlanacağı belirtilmiyor.