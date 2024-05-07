Zelenski'ye suikast girişimi: İki albay tutuklandı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye suikast düzenleme suçlamasıyla iki üst düzey devlet yetkilisinin tutuklandığını açıkladı. Açıklamaya göre amacı Zelenski ile diğer üst düzey Ukraynalı yetkililere suikast düzenlemek olan bir casus ağı açığa çıkarıldı. SBU başkanı Vasil Malyuk, suikast planı başarıya ulaşsaydı, "Putin'e yemin töreninden önce bir hediye" olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski'ye suikast girişimi: İki albay tutuklandı

Güvenlik Servisi (SBU), Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye suikast planıyla ilgili olarak iki Ukraynalı devlet yetkilisinin tutuklandığını açıkladı.

SBU başkanı Vasil Malyuk, saldırının gerçekleşmesi halinde "Putin'e yemin töreninden önce bir hediye" olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna, aralarında Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de bulunduğu üst düzey yetkililere suikast düzenlemek amacıyla tarafından görevlendirilen iki Ukraynalı güvenlik yetkilisini tutukladığını duyurdu.

Kiev, Ukrayna liderinin Şubat 2022'deki Rus işgalinin başlangıcı da dahil olmak üzere birçok kez Rusya tarafından hedef alındığını iddia ediyor.

CASUS AĞI ORTAYA ÇIKARILDI

Ukrayna Güvenlik Servisi yaptığı açıklamada, amacı Zelenski ile diğer üst düzey Ukraynalı siyasi ve askeri yetkililere suikast düzenlemek olan, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yönetilen bir ajan ağını açığa çıkardığını söyledi.

SBU tarafından yapılan açıklamada, "Faaliyetleri Moskova'dan FSB tarafından denetlenen ağın içinde gizli bilgileri Rusya'ya sızdıran iki albay da vardı" ifadeleri kullanıldı.

"RUSYA, ZELENSKİ'Yİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

Rusya'nın, Zelenski'nin güvenlik ekibine yakın olan ve lideri rehin alıp öldürebilecek kişileri tespit etmeye çalıştığı belirtildi.

Polonyalı ve Ukraynalı yetkililer geçen ay Zelenski'ye yönelik suikast planına yardım ettiğinden şüphelenilen bir kişiyi tutukladıklarını açıklamıştı.

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