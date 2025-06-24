Zelenski'ye yönelik bir suikast girişimi daha engellendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın başlangıcından bu yana birçok suikast girişimine hedef oldu.



Bu kez, Polonya’daki Rzeszow-Jasionka Havalimanı’nda gerçekleştirilmeye çalışılan bir suikast planı, Ukrayna istihbarat birimi SBU ile Polonya Güvenlik Hizmetleri (ABW) arasındaki iş birliğiyle engellendi.



Suikastçı olarak görevlendirilen kişinin, eski bir asker ve ajan olduğu bildirildi.

İKİ FARKLI YÖNTEM MASADAYDI



Plan, havalimanında iki farklı yöntem içeriyordu: keskin nişancı saldırısı ya da FPV (birinci şahıs görünümü) drone ile suikast. Ancak iki devletin koordineli operasyonuyla şüpheli yakalandı.



SBU Başkanı General Vasyl Maliuk, savaş boyunca 500’den fazla Rus ajanının yakalandığını ve üst düzey iki Rus subayının dahi bu listede yer aldığını belirtti. Suikast planlarının ortaya çıkışı, Rus istihbaratı üyelerinden General Sergey Beseda’nın görevden alınmasına yol açtı.

ÇOK SAYIDA GİRİŞİM ÖNLENDİ



Bu gelişmeler, Zelenski’nin İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile askeri iş birliğini görüşmek üzere Londra’ya yaptığı ziyaret sırasında yaşandı.



Zelenski yapptığı açıklamada, kendisine yönelik çok sayıda suikast teşebbüsünün olduğunu söyledi. Bu girişimlerin bazılarında drone saldırıları ve ofislerine düzenlenen baskınlar gibi çeşitli yöntemler kullanıldı.

