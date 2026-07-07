Zelenskiy'nin gözü Ankara'daki NATO zirvesinde
07.07.2026 09:39
Son Güncelleme: 07.07.2026 09:49
Zirve öncesi Rus bombardımanı yoğunluğunu artırdı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus saldırılarının ardından hava savunma desteği çağrısı yaptı. Zelenskiy, “Ankara'da düzenlenecek en güçlü Avrupa-Atlantik devletleri zirvesinin de boş geçmeyeceğini umuyoruz." dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Ankara'da başlayacak NATO Zirvesi öncesi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Zelenskiy Rusya'nın Ukrayna genelindeki farklı noktalara yönelik gerçekleştirdiği bombardımanlar sonrası sürdürülen arama kurtarma faaliyetlerine değindi.
Rus kuvvetlerinin başkent Kiev ile yakınlarındaki Vişneve kasabasına gece saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 22'ye ulaştığını belirten Ukraynalı lider, yaralı sayısının ise 90'ı aştığını duyurdu.
Saldırılarda Rus ordusu tarafından 68 füze ve 351 silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullanıldığını aktaran Zelenskiy, hava sahasını korumak adına yeni savunma sistemlerine gereksinim duyduklarını dile getirdi.
Ülkesinde Patriot hava savunma füzelerinin üretilebilmesi amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden lisans hakkı istediklerini hatırlatan Zelenskiy, “Bu, bizim için en büyük önceliktir.” şeklinde konuştu.
Zelenskiy, Patriot hava savunma sistemlerine de değindi.
ZELENSKİY, ANKARA'DAN ÇIKACAK KARARLARI BEKLİYOR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, kritik NATO Zirvesi öncesinde Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırması tesadüf olarak görülmüyor.
Ankara'da gerçekleşecek bu kritik görüşme, Ukrayna ve Zelenskiy için hayati bir öneme sahipken, zirveden çıkacak askeri ve siyasi kararlar ülkenin var olma mücadelesinde doğrudan belirleyici olacak.
Türkiye'nin ev sahipliğinde toplanacak olan 36’ncı NATO Zirvesi'nin Kiev yönetimine verilecek destekler bakımından kritik bir viraj olacağını düşünen Zelenskiy, “Ankara'da düzenlenecek en güçlü Avrupa-Atlantik devletleri zirvesinin de boş geçmeyeceğini umuyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.