Zelenskiy'nin gözü Ankara'daki NATO zirvesinde

ZELENSKİY, ANKARA'DAN ÇIKACAK KARARLARI BEKLİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in, kritik NATO Zirvesi öncesinde Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırması tesadüf olarak görülmüyor.

Ankara'da gerçekleşecek bu kritik görüşme, Ukrayna ve Zelenskiy için hayati bir öneme sahipken, zirveden çıkacak askeri ve siyasi kararlar ülkenin var olma mücadelesinde doğrudan belirleyici olacak.

Türkiye 'nin ev sahipliğinde toplanacak olan 36’ncı NATO Zirvesi'nin Kiev yönetimine verilecek destekler bakımından kritik bir viraj olacağını düşünen Zelenskiy, “Ankara'da düzenlenecek en güçlü Avrupa-Atlantik devletleri zirvesinin de boş geçmeyeceğini umuyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.