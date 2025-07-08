Zengin ülke, fakir çocuklar: Dickens romanı değil gerçek

İngiltere'de yayımlanan yeni bir rapor, çocukların en temel haklardan mahrum bırakıldığını gösterdi.



İngiltere Çocuk Komiseri Rachel de Souza tarafından hazırlanan raporda, 19'uncu yüzyılın önemli İngiliz yazarlarından Charles Dickens'ın romanlarındaki tasvirlere benzetildi.

Çocukların sefalet içinde büyüdüğü, rutubetli ve kalabalık evlerde yaşadığı, temel ihtiyaçlardan mahrum kaldığı yaşam koşullarına atıfta bulunularak, çocukların "Dickensvari seviyelerde" yoksulluk içinde yaşadığı belirtildi.

KÜFLÜ VE FARELİ EVLERDE YAŞADIKLARINI ANLATTILAR



Raporda, çocukların ısınmayan evlerde, yemek yiyebilecek alan olmadan, banyoda mahremiyet sağlanamadan ve güvenli şekilde okula ulaşamadan büyüdüğüne işaret edildi. Çocukların yaşadığı yoksulluğu artık içselleştirdiğine ve birçoğunun temel eksiklikleri sıradan bir durum gibi kabullendiğine dikkat çekildi.



Çocukların ayrıca sürekli yer değiştirmek zorunda kaldıkları ve bu durumun eğitimle birlikte ruhsal sağlıklarını da olumsuz etkilediği aktarıldı.

Bazı çocuklar, küflü, fareli evlerde yaşadıklarını, yatacak yerlerinin dar olduğunu ve okula ulaşmak için saatlerce yürüdüklerini anlattı.



Gıda güvencesi ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan eşitsizlikler, devlet yardımlarına ulaşmadaki bürokratik zorluklar ve ulaşım yetersizliği de raporda öne çıkan sorunlar arasında.



"GELCEKLERİ MADDİ KOŞULLARA BAĞLI OLMAMALI"

De Souza, çocukların artık sadece ebeveynlerinin endişelerine tanıklık etmekle kalmayıp geçim sıkıntısını doğrudan yaşadığını ve dünyanın en zengin toplumlarından biri olan İngiltere'de hiçbir çocuğun geleceğinin maddi koşullara bağlı olmaması gerektiğini belirtti.

"OKUL YEMEKLERİNİN KALİTESİ ARTIRILMALI"



De Souza, sadece sosyal yardımlarda değil, çocuklara temas eden tüm kamu hizmetlerinde kapsamlı reformun şart olduğunu vurgulayarak, devletin her kademesindeki liderlerin çocukların geçmişlerinden bağımsız olarak fırsatlara ulaşabilmesi için somut ve cesur adımlar atması gerektiğini ifade etti.



İngiliz hükümetine kapsamlı politika değişiklikleri önerisinde bulunan De Souza, bunlar arasında tüm çocuk yardımlarının enflasyona göre yıllık olarak artırılması, iki çocuk yardımı sınırının kaldırılması, tüm okul çağındaki çocuklara ücretsiz otobüs yolculuğu hakkı tanınması, düşük gelirli ailelerin konut ihtiyaçlarına öncelik verilmesi ve okul yemeklerinin kalitesinin artırılmasının yer aldığını bildirdi.