Zenginlerin dünyası: Melania Trump Hunter Biden'a 1 milyar dolarlık uyarı gönderdi

Fox News, First Lady'nin dava vekili Alejandro Brito'nun Hunter Biden ve avukatı Abbe Lowell'a 6 Ağustos'ta gönderdiği mektubu haberleştirdi.

Brito, Biden'ın "Bayan Trump hakkında yapılan yanlış, iftira niteliğindeki, aşağılayıcı ve kışkırtıcı açıklamaları derhal geri çekmesini" talep etti. Bu açıklamalar, Andrew Callaghan'ın Ağustos ayı başlarında Channel 5'a verdiği bir video röportajında yer alıyordu ve Youtube'a yüklenmişti.

Brito, mektubunda, "Buna uyulmaması, Bayan Trump'a, kendisine yaşattığınız büyük maddi ve itibar kaybını telafi etmek için tüm yasal hak ve çözüm yollarını kullanmaktan başka seçenek bırakmayacaktır." diye yazdı.



Ağustos ayının başlarında yayınlanan "Hunter Biden Geri Dönüyor" başlıklı video röportajında, Biden, "Epstein, Melania'yı Trump'la tanıştırdı. Bağlantılar çok geniş ve derin." iddiasında bulunmuştu.



Biden ayrıca, "Jeffrey Epstein, Melania'yı tanıttı ve Melania, first lady ve başkan bu şekilde tanıştı." iddiasında bulundu.

Brito, Melania Trump adına kaleme aldığı uyarıda, "Bu asılsız, aşağılayıcı, iftira niteliğinde ve kışkırtıcı ifadeler son derece müstehcen ve çeşitli dijital ortamlarda yaygın olarak paylaşıldı," diye yazdı, şöyle uyarıda bulundu:

"Gerçekten de video, milyonlarca sosyal medya takipçisi olan çeşitli medya kuruluşları, gazeteciler ve siyasi yorumcular tarafından yeniden yayınlandı ve bu kişiler, videodaki asılsız ve iftira niteliğindeki ifadeleri dünya çapında on milyonlarca insana yaydı."

Brito ayrıca Biden'a, "Melania Trump ile ilgili iletişimler, kaynaklarının kayıtları ve Bayan Trump ile ilgili herhangi bir belge veya veri de dahil olmak üzere, sahte iddialara ilişkin herhangi bir kağıt veya elektronik dosyayı, fiziksel kanıtı veya diğer kayıtları "imha etmemesi, gizlememesi veya değiştirmemesi" talimatını verdi. Brito, uyarı mektubunda, "Yukarıdakilere 7 Ağustos 2025 tarihihne kadar uymazsanız, Bayan Trump'ın yasal ve hakkaniyete dayalı haklarını kullanmaktan başka seçeneği kalmayacak. Bu haklar açıkça saklı tutuluyor ve feragat edilmiyor. 1 milyar doların üzerinde tazminat davası açmak da buna dahil," diye yazdı.