Zimbabve'de 40 bini aşkın kişi 'corona yasaklarını ihlal'den gözaltına alındı

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan on binlerce kişi gözaltına alındı.



Ulusal basında çıkan haberlerde, ülke genelinde corona virüs önlemlerini ihlal eden 40 bin 682 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Gözaltına alınanların çoğunun maske takmadığı, bazılarının ise toplu etkinlik yasağını ihlal ettiği kaydedildi.



Yasağa uymayanların işledikleri suçlara göre ya para cezasına çarptırıldığı ya da haklarında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.



Zimbabve'de corona virüsü önlemek için 30 Mart'ta konulan 6 haftalık sokağa çıkma yasağı, geçen hafta ikinci bir emre kadar uzatıldı.



Ülkede şimdiye kadar 56 corona virüs vakası görülürken, 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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