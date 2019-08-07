Kuraklık, kasırga ve ekonomik kriz birleşti. Afrika ülkesi Zimbabve'de insani koşullar kötüleşti.



5 milyondan fazla kişi yani ülke nüfusunun üçte biri yardımlara muhtaç hale geldi.



Birleşmiş Milletler, Zimbabve'nin açlığın pençesinde olduğu uyarısı yaptı.



Dünya Gıda Programı uluslararası topluma 331 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu.



Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley 2,5 milyon kişinin açlığın eşiğinde olduğuna dikkat çekti.



Zimbabve, bir zamanlar bölgenin tahıl ambarı olarak anılıyordu.



Ancak bu durum uzun süre önce değişti. Etkili olan kuraklık tarım üretimini vurdu. Gıda fiyatlarında keskin bir artış yaşandı.



Su seviyesinin yetersiz kalmasıyla ülkenin en önemli hidroelektrik santrali de çalışamaz hale geldi. Elektrik kesintileri yaygınlaştı.



Bu yılın başında etkili olan İdai kasırgası da ülkedeki insani krizin daha da derinleşmesine yol açtı. Kasırgada on binlerce kişi evsiz kaldı.