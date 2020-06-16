Zimbabve'de Covid-19'a karşı oruç tutuldu, dua edildi

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yeni tip corona virüs salgınına karşı oruç tutuldu, dua edildi.

Anadolu Ajansı 16.06.2020 - 06:32

Zimbabve'de Covid-19'a karşı oruç tutuldu, dua edildi

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülke genelinde corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede ilahi destek için dua edip, oruç tutma kararı aldıklarını dile getirdi.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa

Başkent Harare'de düzenlenen duaya, farklı inançlara mensup temsilciler katıldı.

Devlet televizyonu ZBC TV ile sosyal medya platformlarından canlı yayınlanan programda Mnangagwa bizzat dua ederek, salgına karşı Allah'tan yardım istedi.

Zimbabve'de bugüne kadar 383 kişide Covid-19 tespit edildi. 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 54 kişi iyileşti.

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