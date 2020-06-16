Zimbabve'de Covid-19'a karşı oruç tutuldu, dua edildi

Anadolu Ajansı 16.06.2020 - 06:32
Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülke genelinde corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede ilahi destek için dua edip, oruç tutma kararı aldıklarını dile getirdi.
Başkent Harare'de düzenlenen duaya, farklı inançlara mensup temsilciler katıldı.
Devlet televizyonu ZBC TV ile sosyal medya platformlarından canlı yayınlanan programda Mnangagwa bizzat dua ederek, salgına karşı Allah'tan yardım istedi.
Zimbabve'de bugüne kadar 383 kişide Covid-19 tespit edildi. 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 54 kişi iyileşti.
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