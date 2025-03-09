Zincirlenerek sınır dışı edildiler: "Artık kimse ABD'ye kaçak girmeyecek"
ABD'de Başkan Donald Trump, yasa dışı göçmenlere yönelik sınır dışı operasyonlarına devam ediyor. Elleri ve ayakları 40 saat boyunca zincire vurulan göçmenler, yaşadıklarını anlattı. ABD Sınır Devriyesi, "Yasadışı geçiş yaparsanız, sınır dışı edileceksiniz." uyarısının yer aldığı bir videoda göçmenlerin elleri kolları bağlı görüntülerini paylaştı. Bu görüntüler uluslararası toplumda geniş tepki çekti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik aldığı kararlar uygulanmaya başladı. Göçmenler elleri ve ayakları zincire vurularak, zorlukla yürüyerek nakliye uçağına bindirildi.
ABD Sınır Devriyesi tarafından Teksas'taki piste, bekleyen bir C-17 askeri nakliye uçağına doğru götürülen Gurpreet Singh isimli göçmen, yaşadıklarını İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye anlattı.
AMERİKAN RÜYASI SONA ERDİ
39 yaşındaki Gurpreet, son yıllarda işsizlik krizinden kaçmak için ABD'nin güney sınırından yasadışı yollarla ülkeye girmek için hayat birikimlerini harcayan binlerce Hintliden biriydi.
Aylar süren bir yolculuğun ardından Amerika'da yaşama hayalinin sona erdiğini fark etti. Hindistan'a geri gönderiliyordu. "Ayaklarımın altından zemin kayıyormuş gibi hissettim." dedi.
725 BİN BELGESİZ HİNTLİ GÖÇMEN VAR
ABD'de yaklaşık 725 bin belgesiz Hintli göçmen bulunuyor. Gurpreet, Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana ülkeye geri gönderilen ilk belgesiz Hintlilerden biri oldu.
"YASADIŞI GEÇİŞ YAPARSANIZ, SINIR DIŞI EDİLECEKSİNİZ"
Trump yönetimi altında zincire vurulmuş göçmenlerin son görüntüleri Hindistan'da öfkeye yol açtı. ABD Sınır Devriyesi görüntüleri, gösterişli bir koro müziği ve şu uyarının yer aldığı bir videoda yayınladı: "Yasadışı geçiş yaparsanız, sınır dışı edileceksiniz."
Gurpreet Hindistan'a döndüğünde BBC'ye, "40 saatten fazla kelepçe ve zincirlerle oturduk. Kadınlar bile aynı şekilde bağlanmıştı. Sadece çocuklar serbestti. Ayağa kalkmamıza izin verilmiyordu. Tuvaleti kullanmak istediğimizde ABD güçleri tarafından eşlik ediliyorduk ve kelepçelerimizden sadece biri çıkarılıyordu." diye konuştu.
HİNDİSTAN TEPKİ GÖSTERDİ
Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, hükümetin endişelerini ABD'ye ilettiğini ve bu nedenle sonraki uçuşlarda kadın sınır dışı edilenlerin kelepçelenmediğini ve zincirlenmediğini öne sürdü.
Gurpreet, "Trump iktidardayken kimse yasa dışı yollarla ABD'ye gitmeye çalışmayacak" dedi.
HİNDİSTAN'DAN ABD'YE GÖÇ EDENLER
Gurpreet, Başkan Trump'ın göreve başlamasından beş gün önce, 15 Ocak'ta ABD'ye girdi. Sınırların aşılmaz hale gelmesinden ve kuralların sıkılaşmasından önce tam zamanında geldiğine inanıyordu.
Hintlilerin çoğunluğu ekonomik zorunluluktan göç ederken, bazıları da dini veya sosyal geçmişleri veya cinsel yönelimleri nedeniyle zulüm görmekten korkarak göç ediyor.
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