Zincirlenerek sınır dışı edildiler: "Artık kimse ABD'ye kaçak girmeyecek"

"YASADIŞI GEÇİŞ YAPARSANIZ, SINIR DIŞI EDİLECEKSİNİZ"



Trump yönetimi altında zincire vurulmuş göçmenlerin son görüntüleri Hindistan'da öfkeye yol açtı. ABD Sınır Devriyesi görüntüleri, gösterişli bir koro müziği ve şu uyarının yer aldığı bir videoda yayınladı: "Yasadışı geçiş yaparsanız, sınır dışı edileceksiniz."



Gurpreet Hindistan'a döndüğünde BBC'ye, "40 saatten fazla kelepçe ve zincirlerle oturduk. Kadınlar bile aynı şekilde bağlanmıştı. Sadece çocuklar serbestti. Ayağa kalkmamıza izin verilmiyordu. Tuvaleti kullanmak istediğimizde ABD güçleri tarafından eşlik ediliyorduk ve kelepçelerimizden sadece biri çıkarılıyordu." diye konuştu.



HİNDİSTAN TEPKİ GÖSTERDİ



Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, hükümetin endişelerini ABD'ye ilettiğini ve bu nedenle sonraki uçuşlarda kadın sınır dışı edilenlerin kelepçelenmediğini ve zincirlenmediğini öne sürdü.



Gurpreet, "Trump iktidardayken kimse yasa dışı yollarla ABD'ye gitmeye çalışmayacak" dedi.



HİNDİSTAN'DAN ABD'YE GÖÇ EDENLER



Gurpreet, Başkan Trump'ın göreve başlamasından beş gün önce, 15 Ocak'ta ABD'ye girdi. Sınırların aşılmaz hale gelmesinden ve kuralların sıkılaşmasından önce tam zamanında geldiğine inanıyordu.



Hintlilerin çoğunluğu ekonomik zorunluluktan göç ederken, bazıları da dini veya sosyal geçmişleri veya cinsel yönelimleri nedeniyle zulüm görmekten korkarak göç ediyor.