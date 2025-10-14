Zirveye damga vuran diyalog dünya basınında: "Trump'ın gecikmesi neşelerini bozmadı"

Corriere Della Sera gazetesinin internet sitesinde "Erdoğan, Meloni'ye takıldı" başlığıyla yayımlanan haberde, Erdoğan ve Meloni'nin samimi bir an paylaştığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalyan lidere gülümseyerek sigarayı bırakması gerektiğini söylediği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze konulu Barış Zirvesi marjında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. Erdoğan'ın görüşme sırasında İtalyan lidere esprili bir dille sigarayı bırakma tavsiyesinde bulunması, İtalyan ve dünya basınında geniş bir şekilde yer aldı. "ERDOĞAN, MELONI'YE TAKILDI"

Haberde Erdoğan'ın ifadelerinin hem Meloni'yi hem Macron'u güldürdüğü kaydedildi.

"MACRON, İLGİYLE TAKİP ETTİ" Benzer şekilde İtalyan La Repubblica gazetesinin internet sitesinde, Şarm Eş Şeyh kentinde Erdoğan ve Meloni'nin arasındaki esprili diyaloğun görüntüleri paylaşıldı. Erdoğan'ın Meloni'ye "Sizi iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım" dediği kaydedilen haberde, Türkiye ve İtalya liderleri arasındaki keyifli diyaloğu, Fransız lideri Macron'un da ilgiyle takip ettiği detaylarına yer verildi.

La Stampa gazetesinin internet sitesi de diyaloğun görüntülerini "Erdoğan, Meloni ile şakalaştı" ifadeleriyle sundu.

Milan merkezli Il Giornale gazetesi ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye İsrail ziyaretinin uzaması nedeniyle üç saat gecikmeli olarak gelmesinin liderlerin neşesini hiç bozmadığı belirtildi. Bunun en güzel kanıtının zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Meloni arasında geçen neşeli diyalog olduğu vurgulanan haberde, Türk ve İtalyan liderler arasındaki esprili diyaloğun Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin yüzünde tebessüm oluşturduğu ifade edildi.

Erdoğan ve Meloni arasındaki diyalog Politico'nun Avrupa baskısında da yer aldı.

DÜNYA BASININA DA YANSIDI

Erdoğan ve Meloni arasındaki esprili diyalog İtalyan basınının yanı sıra Balkan ülkeleri başta olmak üzere Avrupa, Rusya ve ABD basınına da yansıdı. Rusya merkezli TASS haber ajansı, haberi "Türk Cumhurbaşkanı İtalyan Başbakana sigara alışkanlığı üzerinden takıldı" başlığı ile verdi. TASS, Erdoğan'ın Meloni ile tokalaşırken kendisine sigarayı bırakmayı tavsiye ettiğini paylaştı.

ABD merkezli haber kuruluşu Politico'nun Avrupa baskısı ise haberi, "Erdoğan, Meloni'nin sigarayı bırakmasını istiyor fakat Macron, bunun ümitsiz vaka olduğu görüşünde" başlığıyla sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tütünle mücadele seferberliğinin yeni hedefinin İtalya Başbakanı Meloni olduğunu yazan Politico, Meloni'nin de Erdoğan'ın esprisine yine espriyle cevap vererek, sigarayı bırakması halinde birilerini öldürebileceğini söylediğini kaydetti.

Sırp Politika gazetesinin internet sitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meloni'yi sigara konusunda "kendine özgü, yarı şakacı bir tonla uyardığını" yazarken, Hırvat Index haber portalında Meloni'nin bir dizi röportaja dayanan bir kitapta sigarayı 13 yıl önce bıraktıktan sonra tekrar içmeye başladığını itiraf ettiği detayına yer verildi.