Zoom , HSBC , Equifax, CNN, Salesforce ve Ikea gibi dünyanın en çok ziyaret edilen platformlarının da aralarında bulunduğu 178 kuruluşun internet sitesi siber saldırıların hedefi oldu.

Güvenlik araştırmacısı Scott Helme, pazartesi günü yaptığı açıklamada saldırganların kripto para çalmayı ve iPhone cihazlarına sızmayı amaçlayan zararlı JavaScript kodlarını bu sitelere yerleştirdiğini belirtti.

Helme'nin aktardığına göre çok sayıda farklı sektörden kuruluşa ait internet sitelerinin ziyaretçileri, site optimizasyon platformu Optimizely üzerinden hedef alındı.

SALDIRGANLAR ÖDEME BİLGİLERİNİ HEDEF ALDI

Reuters ajansının haberine göre Optimizely olayı doğruladı ve yetkisiz bir tarafın "Experimentation" aracındaki bir güvenlik açığından yararlanarak bazı müşteri projelerine zararlı JavaScript kodu eklediğini tespit ettiğini açıkladı.

Helme, yerleştirilen kodların kripto para ödeme adreslerini saldırganın cüzdan adresiyle değiştirmeye çalıştığını bildirdi.

Araştırmacıya göre zararlı yazılım, kullanıcıların girdiği ödeme kartı bilgilerini yakalamayı, çerezleri ve ekran görüntülerini çalmayı ve Apple'ın iOS cihazlarını hedef alan istismar kodlarını çalıştırmayı da amaçladı.

Siber güvenlik şirketi Hudson Rock da etkilenen sitelerin ziyaretçilere zararlı kod gönderdiğine dair kanıtlar bulduğunu açıkladı.

Apple, gönderdiği e-posta yanıtında saldırganların hedef aldığı temel güvenlik açıklarının geçen yıl kapatıldığını ve güncel yazılım kullanan kişilerin bu istismardan korunmuş olacağını bildirdi.

Optimizely ise söz konusu açığı kapattığını, etkilenen projelerden zararlı kodu temizlediğini, ilgili kullanıcı hesaplarını güvenceye almak için adım attığını ve yetkisiz kod dağıtımını önlemek amacıyla ek korumalar devreye aldığını duyurdu.