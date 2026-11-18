Zoom ve IKEA dahil 178 kuruluşun sitesi hedef alındı. Kullanıcılar ne yapmalı?
18.11.2026 09:04
Son Güncelleme: 18.11.2026 09:04
Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce ve Ikea gibi dünyanın en çok ziyaret edilen platformlarının da aralarında bulunduğu 178 kuruluşun internet sitesi siber saldırıların hedefi oldu.
Aralarında Zoom, HSBC, CNN ve Ikea'nın da bulunduğu 178 kuruluşun internet sitesine, optimizasyon platformu Optimizely'deki bir açık üzerinden zararlı kod yerleştirildi.
Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce ve Ikea gibi dünyanın en çok ziyaret edilen platformlarının da aralarında bulunduğu 178 kuruluşun internet sitesi siber saldırıların hedefi oldu.
Güvenlik araştırmacısı Scott Helme, pazartesi günü yaptığı açıklamada saldırganların kripto para çalmayı ve iPhone cihazlarına sızmayı amaçlayan zararlı JavaScript kodlarını bu sitelere yerleştirdiğini belirtti.
Helme'nin aktardığına göre çok sayıda farklı sektörden kuruluşa ait internet sitelerinin ziyaretçileri, site optimizasyon platformu Optimizely üzerinden hedef alındı.
SALDIRGANLAR ÖDEME BİLGİLERİNİ HEDEF ALDI
Reuters ajansının haberine göre Optimizely olayı doğruladı ve yetkisiz bir tarafın "Experimentation" aracındaki bir güvenlik açığından yararlanarak bazı müşteri projelerine zararlı JavaScript kodu eklediğini tespit ettiğini açıkladı.
Helme, yerleştirilen kodların kripto para ödeme adreslerini saldırganın cüzdan adresiyle değiştirmeye çalıştığını bildirdi.
Araştırmacıya göre zararlı yazılım, kullanıcıların girdiği ödeme kartı bilgilerini yakalamayı, çerezleri ve ekran görüntülerini çalmayı ve Apple'ın iOS cihazlarını hedef alan istismar kodlarını çalıştırmayı da amaçladı.
Siber güvenlik şirketi Hudson Rock da etkilenen sitelerin ziyaretçilere zararlı kod gönderdiğine dair kanıtlar bulduğunu açıkladı.
Apple, gönderdiği e-posta yanıtında saldırganların hedef aldığı temel güvenlik açıklarının geçen yıl kapatıldığını ve güncel yazılım kullanan kişilerin bu istismardan korunmuş olacağını bildirdi.
Optimizely ise söz konusu açığı kapattığını, etkilenen projelerden zararlı kodu temizlediğini, ilgili kullanıcı hesaplarını güvenceye almak için adım attığını ve yetkisiz kod dağıtımını önlemek amacıyla ek korumalar devreye aldığını duyurdu.
Salesforce ve Ikea, Optimizely kodlarındaki değişikliklerle bağlantılı olayı incelediklerini açıkladı.
DEV ŞİRKETLER SİSTEMLERİNİ İNCELEMEYE ALDI
Salesforce ve Ikea, Optimizely kodlarındaki değişikliklerle bağlantılı olayı incelediklerini açıkladı.
Salesforce, önlem olarak platformdan gelen kodları devre dışı bıraktığını bildirdi.
Equifax da konuyu derhal incelediğini ve platformu kullanmayı bıraktığını belirterek "Sistemlerimizde herhangi bir ihlale dair kanıt tespit etmedik" dedi.
Zoom, güvenlik olayından haberdar olduğunu ve önlem amacıyla üretim ortamlarında Optimizely'yi devre dışı bıraktığını açıklarken, müşteri verileri üzerinde henüz bir etki tespit etmediğini ekledi.
HSBC kendi internet sitelerinde yetkisiz kodların aktif olmadığını açıkladı, CNN ise yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Yaşanan olay, internet sitelerine gömülü üçüncü taraf yazılımlara güvenen kuruluşların karşı karşıya olduğu artan riskleri gözler önüne serdi.
Blokzincir istihbarat şirketi Chainalysis verilerine göre kripto para saldırılarında 2021 yılından bu yana 22,3 milyar dolardan fazla fon çalındı.
Geçen ay da Kuzey Kore bağlantılı bir güvenlik ihlalinde dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ten 6,3 milyar dolar çalınmıştı.
KULLANICILAR NE YAPMALI?
Uzmanlar, 16 Kasım'da etkilenen sitelerden birini ziyaret eden kişilerin, özellikle ödeme bilgisi girdilerse veya kripto para transferi yaptılarsa olası risklere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
Helme, "Etkilenen bir siteye giriş yapmış olan herkes tüm oturumlardan çıkış yapmalı ve şifresini değiştirmeli" çağrısında bulundu.
Walsh ise tüketicilerin bilmedikleri bağlantılardan kaçınması gerektiğini ancak zararlı kodun güvenilir bir sitenin teknoloji tedarik zinciri üzerinden gelmesi durumunda bunun tek başına yetersiz kaldığını belirtti.
Walsh şöyle konuştu: "Tanıdık ve yasal bir internet sitesini ziyaret etmek, tarayıcıda çalışan her yazılım parçasının güvenilir olduğunu garanti etmez. Araştırmacılar ödeme bilgilerini, kripto para işlemlerini ve belirli mobil cihazları hedef almak üzere tasarlanmış zararlı JavaScript kodları tespit etti. Tüketiciler şüpheli bir e-postaya tıklamadan veya açıkça sahte olan bir siteyi ziyaret etmeden de risk altında kalabilir. Tüketiciler finansal hesaplarını izlemeli, işlem bildirimlerini açmalı, çok faktörlü kimlik doğrulama kullanmalı, tarayıcılarını ve mobil işletim sistemlerini güncel tutmalı ve beklenmedik ödeme değişikliklerini incelemeli. Etkilenen bir sitede riskin sürdüğü zaman aralığında hassas ödeme bilgisi paylaşan herkes o kuruluşun yönlendirmelerini izlemeli."
Bununla birlikte, bir internet sitesini yalnızca açmış olmak bilgilerin çalındığı anlamına gelmiyor.
Araştırmacılar ise kaç kişinin etkilenmiş olabileceğini henüz belirlemedi.
Kullanıcıların kendi güvenlikleri için iPhone, iPad ve diğer cihazlarının en son güvenlik güncellemelerini aldığından emin olması gerekiyor.
Özellikle etkilenen bir sitede kart bilgisi girenlerin banka hesaplarında tanımadıkları ödemeleri kontrol etmesi ve kripto para gönderenlerin transferin doğru cüzdan adresine gidip gitmediğini doğrulaması öneriliyor.
Uzmanlar, çevrimiçi hesaplarda beklenmedik giriş bildirimlerine veya değişikliklere karşı tetikte olunmasını ve yetkisiz bir ödeme fark edilmesi halinde derhal bankayla iletişime geçilmesini tavsiye ediyor.
Araştırmacılar kaç kişinin etkilenmiş olabileceğini henüz belirlemedi.
20 FARKLI SEKTÖRDEN 178 KURULUŞ SALDIRIYA HEDEF OLDU
Report URI, yürüttüğü inceleme sırasında saldırıdan etkilenen kuruluşları ve internet sitelerini belirledi ve listedeki bazı isimlerin şirketin tamamını değil tekil siteleri veya bölgesel hizmetleri ifade ettiğini kaydetti.
Bankacılık ve finans alanında 32 kuruluş etkilendi: Paychex, HSBC US, Equifax, SmartAsset, HSBC Hong Kong, ABN AMRO, TaxAct, HSBC Mexico, HSBC Singapore, NetCredit, Associated Bank, S-Pankki, Equifax Canada, Equifax UK, The Work Number, Funding Circle, HSBC Australia, CashNetUSA, OnDeck, ICS Cards, HSBC UAE, HSBC Malaysia, Rest Super, HSBC Taiwan, HSBC Vietnam, HSBC Egypt, HSBC Philippines, SmartAdvisor Match, Compare Club, ABN AMRO Lease, Energy Scout, Hang Seng Investment.
Teknoloji ve yazılım sektöründe 23 kuruluş listede yer aldı: Zoom, Bitly, Salesforce, GitLab, Optimizely, Mixpanel, Typeform, InMotion Hosting, Wasabi, Perforce/Zend/Puppet, Tableau, Hootsuite, Smartsheet, MuleSoft, Thales/Imperva, Tricentis, Web Hosting Hub, QR Code Generator, ServiceChannel, Brandfolder, Intelex, Enverus, Accruent.
Perakende ve moda alanında 20 site ve marka etkilendi: IKEA, ASOS, Mattel, American Eagle, Scheels, Ariat, American Girl, StackSocial, Crocs India, Levi's Japan, Todd Snyder, Levi's Indonesia, Just Russel, Loloi Rugs, Levi's Australia, Levi's Malaysia, Levi's Philippines, Levi's Singapore, Levi's Korea, Levi's New Zealand.
Dijital yayın ve eğlence sektöründe 12 platform tespit edildi: Peacock, D&D Beyond, Wizards of the Coast, NOW TV, Zattoo, Crave, Starz, SkyShowtime, Bravo, SeaWorld, WOW (Sky Deutschland), NOW Italia.
Haber ve medya alanında 10 kuruluş etkilendi: CNN, BBC, Fox News, NPR, CTV News, Fox Sports, BNN Bloomberg/CP24, TSN, Top Gear, BBC Earth.
Havayolu ve seyahat sektöründe 9 şirket ve site listede yer aldı: Alaska Airlines/Hawaiian Airlines, Transavia, Air France-KLM, KLM Netherlands, Trafalgar, Contiki, Insight Vacations, The Travel Corporation, Costsaver.
Sağlık ve ilaç alanında 8 site etkilendi: Invisalign, Takeda, Covetrus, iTero, Covetrus Pharmacy, myCovetrus, RaySafe, Takeda Oncology.
Sanayi ve üretim sektöründe 8 kuruluş ve birim tespit edildi: Fluke, eMaint, Fluke Networks, Vaillant Germany, Fluke Process Instruments, Fluke Biomedical, Landauer, Vaillant Spain.
Telekomünikasyon alanında 7 şirket listede yer aldı: Virgin Media, Virgin Media O2, Vodafone Australia, O2, TPG Telecom, Mint Mobile, TalkTalk.
Kripto para ve alım satım sektöründe 6 platform etkilendi: Ledger, IG, OANDA/Coinpass, Interactive Investor, TMS Brokers, Betashares.
Sigortacılık alanında 6 kuruluş tespit edildi: Asurion/uBreakiFix, Mutual of Omaha, Admiral, Securian Financial, eRenterPlan, AKA.
Emlak ve gayrimenkul sektöründe 6 site etkilendi: Buildium (managebuilding.com), Loft Living apartments, Buildium, HireAHelper, Flytte.no ve kardeş karşılaştırma siteleri, MovingPlace.
Gıda ve ağırlama alanında 5 platform listede yer aldı: Restoran sipariş siteleri (order.online), Heineken, Home Chef, Starbucks Canada, Cinnabon.
Ev ve akıllı ev sistemleri alanında 5 marka etkilendi: Resideo, Honeywell Home, myQ, Chamberlain, First Alert.
Kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve sivil toplum kategorisinde 4 kurum tespit edildi: Change.org, ASPCA, UNICEF USA, DonorsChoose.
Bahis ve şans oyunları sektöründe 4 platform etkilendi: Betsson, PokerStars, Tombola, Betfred.
Profesyonel hizmetler alanında 4 şirket listede yer aldı: Freshfields, CohnReznick, Baringa, Cro Metrics.
Lojistik ve kargo sektöründe 3 site etkilendi: ShipStation/ShipEngine, Stamps.com, ShipEngine.
Otomotiv alanında 3 kuruluş tespit edildi: Lucid Motors, O'Brien Glass, Bill Rapp dahil Chevrolet bayi ağı.
Eğitim sektöründe 3 kurum etkilendi: Walden University, Perlego, Chamberlain University.