Zor durumdaki Küba'ya Çin yardım etti

ABD'nin uzun yıllar ambargo altında tuttuğu ve özellikle Venezuela lideri Maduro'nun alıkonulmasının ardından ekstra baskıya maruz kalan Küba zor günler yaşıyor.

ABD'nin eski Küba lideri Raul Castro hakkında cinayet suçuyla iddianame hazırlamasının ardından, Nimitz Uçak Gemisi Karayipler'e konuşlandırması, ABD Başkanı Trump'ın müdahale tehditleri altında sıkıntı yaşayan Küba'ya yardım elini Çin uzattı.

Çin basını, Havana'nın ekonomik zorluklar ve yakıt kıtlığıyla karşı karşıya kalmaya devam etmesine karşı Çin'in Küba'ya 15 bin ton pirinç sevkiyatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu teslimatın 60 bin tonluk daha geniş kapsamlı gıda yardım paketinin başlangıcı olduğu ifade ediliyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel , sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, sevkiyatın Küba tarafından alındığını söyledi ve iki ülke arasındaki yakın dostluk ve işbirliğini övdü. Çin'in "asil" dayanışma jestinin, ülkenin sağlık ve eğitim sektörleri de dahil olmak üzere Küba genelinde milyonlarca tüketiciye fayda sağlayacağını belirtti.

Geri kalan sevkiyatların da kademeli olarak gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Çin, ABD'nin Küba üzerindeki baskısına karşı çıkarak ada ülkesine uygulanan yaptırımların ve kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

Küba, 30 Ocak'ta uygulanan ABD petrol ambargosunun ardından yaygın elektrik kesintileri ve tekrarlayan elektrik kesintileriyle birlikte bir yakıt kriziyle karşı karşıya kalmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı askeri operasyonların ardından Küba'nın "sıradaki" olduğunu ifade ederek adadaki rejimin yıkılacağını ima etti.