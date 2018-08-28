Denver kentinde yaşanan olayda, 9 yaşındaki Jamel Myles'ın annesi Leia Pierce'ın aktardığı bilgilere göre, küçük James bu yaz eşcinsel olduğunu açıklayarak küçük çocuğun Eşcinselliğimden gurur duyorum. Okul başladığında arkadaşlarıma da söyleyeceğim' dediğini idade etti.

Geçtiğimiz pazartesi günü okula başlayan Jamel'in cesedi ise perşembe günü odasında bulundu.

Jamel Myles

"BANA 'KENDİNİ ÖLDÜRMELİSİN' DEDİLER"



Küçük çocuğun annesi Pierce'ın aktardığına göre ise Jamel ablasına, "Okuldaki çocuklar bana kendimi öldürmem gerektiğini söyledi.



Oğlunun eşcinsel olduğunu açıklarken büyük bir korku içinde olduğunu belirten Leia Pierce, "Ona, onu çok sevdiğimi söyledim. Umuyorum ki Jamel'in ölümü okuldaki zorbalığın trajik sonuçları konusunda insanların farkındalığının artmasını sağlar" dedi.



9 yaşındaki çocuğun intiharından sonra, Jamel'in okuduğu okulda pedagoglar görevlendirildi. Dahası, ailelelere mektup göndererek yardım önerisinde bulunuldu ve dördüncü ile beşinci sınıftaki öğrencilerin ebeveynleriyle görüşülmesine karar verildi.

VIDEO - VATİKAN'DA EŞCİNSEL AÇILIMI

