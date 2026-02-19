Zuckerberg bağımlılık davasında ifade verdi. "Instagram çocukları hedef almıyor"

Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg , gençlerin sosyal medya bağımlılığıyla ilgili dün yapılan emsal teşkil edebilecek duruşmada, 13 yaşın altındaki çocukların platformlara girmesine izin verilmediğini söyledi.

Çocukken kullanmaya başladığı YouTube ve Instagram'ın ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle dava açan Kaliforniyalı kadının avukatı Mark Lanier, Zuckerberg'e 2024 yılında Kongre'de yaptığı konuşma hakkında sorular sordu.

Zuckerberg söz konusu konuşmada, 13 yaşın altındaki kullanıcıların platforma kabul edilmediğini söylemişti. Avukat ise bunun aksini gösteren şirket içi belgeleri mahkemeye sundu.

BAĞIMLILIK İDDİALARI BÜYÜYOR

Çocukken Instagram ve YouTube kullanmaya başladığını ve uygulamaların kendisinin depresyonunu ve intihar düşüncelerini beslediğini belirten kadın, şirketleri sosyal medyanın çocukların ruh sağlığına zarar verebileceğini bilmelerine rağmen, çocukları hizmetlerine bağımlı hale getirerek kâr elde etmeye çalışmakla suçluyor.

Meta ve Google, önceki açıklamalarında iddiaları reddederek, kullanıcıların güvenliğini gözeten özellikler için yaptıkları çalışmalara dikkat çekmişlerdi.

“GENÇLERİ ERGENLİK ÇAĞINDA KAZANMALIYIZ”

Fakat, Instagram platformuna ilişkin davada sunulan 2018 tarihli bir iç sunumda "Gençlerden büyük kazanç elde etmek istiyorsak, onları ergenlik çağında kazanmalıyız." ifadeleri yer alıyor.

Zuckerberg Lanier'in "söylediklerini yanlış yorumladığını" ve Meta'nın "çocukların güvenle kullanabileceği farklı versiyonlar oluşturmak için zaman içinde değişen değerlendirmelerde bulunduğunu" söyledi.

Zuckerbeg, buna örnek olarak Meta'nın 13 yaş altındaki çocuklar için Instagram'ın farklı bir versiyonunu oluşturmayı ele aldığını ancak bunu hayata geçirmediğini söyledi.

Los Angeles'ta yargılanan Meta, davayı kaybederse tazminat cezası ödemek zorunda kalabilir. ABD'de sosyal medya şirketlerine karşı açılan davalara taraf olan diğer sosyal medya platformları, Snap ve TikTok, geçen hafta duruşma başlamadan önce davacı ile uzlaşmaya varmıştı.