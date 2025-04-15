Zuckerberg: “Instagram’ı satın aldım çünkü kamerası daha iyiydi”

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, ABD’de devam tekel davasında verdiği ifadede, Instagram’ı satın alma kararında, uygulamanın Facebook’un o dönem geliştirmeye çalıştığı kamera uygulamasından “daha iyi” olması etkili olduğunu söyledi.



ABD'nin başkenti Washington'da devam eden ve ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) Meta’nın Instagram ve WhatsApp satın alımlarını geri aldırmak istediği davanın ikinci gününde Zuckerberg, FTC avukatlarının, Instagram’ın hızla büyüyen bir rakip olarak Meta’yı tehdit edip etmediği sorusuna şu cevabı verdi:

“Biz o dönemde kendi kamera uygulamamızı geliştirmeye çalışıyorduk ama Instagram bu konuda bizden daha iyiydi. Bu nedenle satın alma kararı daha mantıklı geldi.”

"YENİ UYGULAMA GELİŞTİRMEK ZOR"

Zuckerberg ayrıca Meta’nın kendi uygulamalarını geliştirme girişimlerinin çoğunun başarısız olduğunu da itiraf ederek, “Yeni bir uygulama geliştirmek gerçekten zor. Şirket tarihimiz boyunca onlarca uygulama denemesi yaptık ama çoğu hiçbir yere varmadı” dedi.



Meta, davada kendisini savunurken FTC’nin sosyal medya pazarını dar tanımladığını ve TikTok, YouTube ve Apple’ın mesajlaşma hizmeti gibi güçlü rakipleri görmezden geldiğini ileri sürüyor. FTC ise Meta’yı, kullanıcıların arkadaşları ve ailesiyle içerik paylaşmak için kullandığı platformlar üzerinde yasa dışı bir tekel kurmakla suçluyor. Komisyona göre bu alandaki başlıca rakipler yalnızca Snapchat ve küçük ölçekli bir uygulama olan MeWe.



Meta’nın savunmasında, geçmişteki stratejilerinin bugünkü rekabet ortamıyla ilişkilendirilemeyeceği öne sürülse de, Zuckerberg’in yıllar önce gönderdiği "Rekabet etmektense satın almak daha iyidir" şeklindeki iç yazışmalar, şirketin elini zorlaştırıyor.