1. dönem ne zaman bitiyor? 9 günlük tatil ne zaman?

Okullarda ilk dönemin ne zaman biteceği ve karne alınacağının yanı sıra kasım ayında yapılacak ara tatilin tarihi de sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2024-2025 takvimi ile tüm tatil programları belli olmuştu. İşte, 1. dönem bitiş tarihi ve 2024 Kasım ara tatil takvimi...



İLK ARA TATİL NE ZAMAN?



Okullarda birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.



9-10 Kasım ve 16-17 Kasım tarihlerinin hafta souna denk gelmesi ile öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapmış olacak.



İLK DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?



Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.



NİSAN 2025 ARA TATİL TARİHİ



İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.



