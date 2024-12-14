1. dönem ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman kapanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin ne zaman biteceği okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan pek çok öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Karne alarak yarıyıl tatiline başlayacak olmanın heyecanı ile gün sayan öğrenciler, MEB'in açıkladığı karne tatili tarihine odaklandı. İşte, sömestr tarihi...



BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?



Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.



SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?



Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.



İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.