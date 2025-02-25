1 haftalık ara tatil ne zaman? 2025 Nisan ara tatil tarihi

"1 haftalık ara tatil ne zaman?" sorusuna yönelik araştırmalar hız kazandı. Bu dönemin ara tatiline geri sayım devam ederken, hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler de ara tatilin başlangıç ve bitş tarihini merak ediyor. İşte, 2024-2025 ara tatil takvimi...



1 HAFTALIK TATİL NE ZAMAN?



İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.



Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.



Bu tarihten sonra yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili süreci başlayacak.

