1 haftalık ara tatil ne zaman? 2025 Nisan ara tatil tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatili nisan ayında yapılacak. Pek çok öğrenci, öğrenci ailesi ve eğitimci de bu kapsamda bilgileri sorguluyor. Yoğun ders ve sınav temposuna bir süre olsun ara verecek öğrenciler şimdi ara tatil tarihine odaklandı. Peki, 1 haftalık tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapancak?
"1 haftalık ara tatil ne zaman?" sorusuna yönelik araştırmalar hız kazandı. Bu dönemin ara tatiline geri sayım devam ederken, hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler de ara tatilin başlangıç ve bitş tarihini merak ediyor. İşte, 2024-2025 ara tatil takvimi...
1 HAFTALIK TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
Bu tarihten sonra yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili süreci başlayacak.
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