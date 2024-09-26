1 haftalık tatil ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?

MEB'e bağlı okullarda ilk ara tatil tarihi için geri sayım başladı. Ekim ayına az bir zaman kala pek çok öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ara tatil takvimini merak ediyor. Yılda iki kez ara tatil yapan öğrenciler için ilk ara tatil tarihi yaklaştı. İşte, kasım ara tatili tarihi...



İLK ARA TATİL NE ZAMAN?



Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.



YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?



Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.



İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

