1 Mayıs tarihinde nöbet ve ek dersleri olan öğretmenlere ödeme yapılacak mı?

EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA ALINAN KARAR

Ek ders ücretleri konusunda yayımlanan kararda; "Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir." ifadelerine yer verilmişti.