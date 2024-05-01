1 Mayıs tarihinde nöbet ve ek dersleri olan öğretmenlere ödeme yapılacak mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil kapsamında yer alması sebebiyle eğitime 1 günlük ara verildi. Bu yıl çarşamba gününe denk gelen 1 Mayıs'ta öğretmenler resmi tatil nedeniyle idari izinli sayılacak. Peki, 1 Mayıs ek ders ödenir mi? 1 Mayıs 2024 öğretmenlere ek ders kesilir mi, ücret ödenecek mi?
EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA ALINAN KARAR
Ek ders ücretleri konusunda yayımlanan kararda; "Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir." ifadelerine yer verilmişti.
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