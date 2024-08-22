1. sınıf ve 5. sınıf belirleme kura çekimi ne zaman? Sınıflar ne zaman belli olacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı itibari ile 1. sınıflara yapılan öğrenci kayıtları okulların, okul müdürlüklerinin insiyatifinde alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Öğrencilerin hangi sınıfta ve hangi öğretmende okuyacağını sistem üzerinden yapılan kura belirleyecek. Peki, MEB sınıf belirleme kurası ne zaman yapılacak?

1. sınıf ve 5. sınıf belirleme kura çekimi ne zaman? Sınıflar ne zaman belli olacak?

tarafından, e- üzerinden otomatik sistemle 1. Sınıf ve 5. Sınıfa kaydedilen öğrencilerin öğretmenleri ve sınıfları kura çekimi ile belli olacak. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin belirlenmesine yönelik kura işlemlerinin takvimi belli oldu.

SINIF BELİRLEME KURASI NE ZAMAN?

Bu yıl ilk kez uygulanacak olan sistemle birlikte 1.sınıf ve 5.sınıf şubeleri kura çekimi ile belirlenecek. Sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

Bu kapsamda, öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, Yönerge'nin "Kura İşleminden Önce Yapılacak İş Ve İşlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.

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