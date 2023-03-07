10 ilde okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesindeki okulların açılış tarihi

Deprem nedeniyle 10 ilde okulların açılmasının ertelenmesiyle birlikte, okulların yeniden ne zaman açılacağı merak ediliyor. MEB Bakanı Özer yaptığı açıklamayla, deprem bölgesindeki 10 il için tarih verdi. Peki, deprem bölgesindeki okullar ne zaman açılacak? İşte il il okulların açılış tarihi.



10 İLDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamayla birlikte, 10 ilde okulların açılacağı tarihi duyurdu.

Bakan Özer açıklamasında, Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve öğretime 1 Mart'ta başlanacağını, eğitim ve öğretime verilen arayı Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.



Buna göre; deprem bölgesinde bulunan 10 ilde okulların 27 Mart'ta kadar 3 kategoride açıklanacağını belirtti.