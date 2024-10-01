119. Dönem DHY mazerete bağlı başvuru tarihi açıklandı (119. Dönem DHY kurası ne zaman?)

Sağlık Bakanlığı 119. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası duyurusunda; "Eş ve Sağlık Mazereti Başvuruları 02.10.2024 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılmaktadır." denildi.

Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ekteki takvim çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve bu kişiler EKİP üzerinden açılan münhal yerlerden tercihte bulunabilecekler.

DHY KURASI NE ZAMAN?

119. Dönem DHY kurası 31 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kura sonucu https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek