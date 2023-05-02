12. sınıf öğrencileri için devamsızlık kararı (12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı?)

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12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıfta kalmayacak. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.



CNN Türk'te konuşan Bakan Özer, 12. sınıf öğrencilerinin devamsızlıktan muaf olacağını açıkladı.

Özer, "Rahat bir şekilde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlansınlar." dedi.

Bakanlığın her yıl bu kararı YKS'den sonra açıkladığını belirten Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl kararı sınavdan önce açıkladıklarını belirtti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.