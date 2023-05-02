12. sınıf öğrencileri için devamsızlık kararı (12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı?)

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "12. sınıf öğrencilerini devamsızlıktan bırakmayacağız." açıklamasında bulundu. Karar, 81 ili kapsıyor.

12. sınıf öğrencileri için devamsızlık kararı (12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı?)
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! 

12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıfta kalmayacak. Açıklama Milli Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

CNN Türk'te konuşan Bakan Özer, 12. sınıf öğrencilerinin devamsızlıktan muaf olacağını açıkladı.

Özer, "Rahat bir şekilde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlansınlar." dedi.

Bakanlığın her yıl bu kararı YKS'den sonra açıkladığını belirten Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl kararı sınavdan önce açıkladıklarını belirtti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...