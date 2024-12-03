120.dönem DHY kurası ne zaman? 120. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü mazeret kurası duyurusu

120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurasına ilişkin ayrıntılar belli oldu. Eş ve Sağlık Mazereti Başvuruları 02.12.2024 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapıldı. Başvuru süreci ardından gözler kura tarihine çevrildi

120.DÖNEM DHY TAKVİMİ

Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası ön başvuru durumları kabul edilenlere ait münhal yerler ve Genel Kuraya ait münhal yerler 24 Aralık 2024 tarihinde duyurulacak. Tercih başvuruları 24 Aralık 2024 Salı – 27 Aralık 2024 Cuma Saat 18.00’e kadar alınacak. 120.dönem DHY kurası ise 30 Aralık 2024 tarihinde ilan edilecek.