Ayşe Cemre, 13 yaşında Mozart'ın okuluna kabul edildi

Temelleri 1841’de, Mozart’ın 50. ölüm yıldönümü anısına atılan Mozarteum Üniversitesi’nin piyano bölümüne üç aşamalı sınavı kazanarak girmeye hak kazanan Ayşe Cemre Ağırgöl, okulun üstün yetenekli öğrencilerin alındığı Pre-College piyano bölümüne Türkiye’den kendi yaş grubunda kabul edilen ilk Türk öğrenci oldu.

13 yaşında piyano bölümüne kabul edilen en genç Türk unvanını da alan Ayşe Cemre teknik, artistik performans ve parçaların zorluk seviyesinin değerlendirildiği zor bir piyano sınavını komisyondaki 8 önemli profesörün onayıyla geçmeyi başardı. Ardından Almanca dil sınavı ve ve solfej sınavlarını da vererek okula giriş hakkını elde etti.

Müzik alanında üstün yetenekli çocukların kabul edildiği Pre-College Bölümü’nde Prof. Gereon Kleiner’ın sınıfına devam edecek olan Ayşe Cemre, her hafta Salzburg’a giderek solfej ve piyano dersleri alacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Doç. Ayça Aytuğ’un öğrencisi olan Ayşe Cemre, bir yıl boyunca İstanbul- Salzburg arasında mekik dokuyacak. Sonrasında ise tüm akademik eğitimine Salzburg’ta devam etmeyi hedefliyor.



Prof. Gereon Kleiner kimdir?



Stuttgart, Viyana ve Salzburg’da piyano ve oda müziği çalışmaları yapmış olan Prof. Kleiner, 1988 yılında Viyana’da düzenlenen “20th Century Piano Music” yarışmasında birincilik ödülünü aldı. Bugüne kadar Almanya, İtalya, İspanya ve Belçika’da düzenlenen yarışmalarda pek çok ödüle layık görülen Prof. Kleiner; 1987-1990 yılları arasında Viyana Konservatuarı’nda görev yaptı. 1990 yılından bu yana Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde ders veren Kleiner, dünyanın dört bir yanında solo, orkestra ve oda müziği vermeye devam ediyor.

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