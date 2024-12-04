15 bin liralık "İlk bursum" başvuruları başladı: Üsküdar Belediyesi "ilk bursum" başvurusu nasıl yapılır?

Üsküdar Belediyesi, üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine bu yıl ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere 15 bin lira burs desteği sağlıyor. 18-25 yaş aralığındaki öğrencilere yılda bir defaya mahsus olmak üzere 15 bin liralık burs sağlayacaklarını açıklayan belediye, başvurularını belediyenin resmi internet sitesi “uskudar.bel.tr” adresinden alacak.

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, başvurular 3 Aralık Salı gününden 15 Aralık Pazar günü saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.