15 bin liralık "İlk bursum" başvuruları başladı: Üsküdar Belediyesi "ilk bursum" başvurusu nasıl yapılır?
Üsküdar Belediyesi tarafından üniversiteyi bu yıl kazanan öğrencilere 15 bin lira burs desteğine ilişkin başvurular alınmaya başlandı.3 Aralık Salı günü başlayan burs başvuruları, 15 Aralık Pazar günü 17.00’ye kadar yapılabilecek. Peki,Üsküdar Belediyesi "ilk bursum" başvurusu nasıl yapılır?
Üsküdar Belediyesi, üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine bu yıl ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere 15 bin lira burs desteği sağlıyor. 18-25 yaş aralığındaki öğrencilere yılda bir defaya mahsus olmak üzere 15 bin liralık burs sağlayacaklarını açıklayan belediye, başvurularını belediyenin resmi internet sitesi “uskudar.bel.tr” adresinden alacak.
Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, başvurular 3 Aralık Salı gününden 15 Aralık Pazar günü saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.
İLK BURSUM BAŞVURU ŞARTLARI
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 18-25 yaş arasında olmak
- Öğrenci veya ailesinin ikamet adresinin Üsküdar’da olması
- Lisans veya ön lisans bölümüne yerleşmiş olmak
- Devlet ve vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyor olmak
- Örgün eğitim öğrencisi olmak
- Üniversiteye bu yıl yerleşmiş ve kaydolmuş olmak
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