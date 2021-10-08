15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman bitiyor?

15 bin öğretmen ataması başvuruları ve sözlü sınav yeri tercihleri 27 Eylül Pazartesi günü başlamıştı. Bugün itibariyle tamamlanacak olan sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları mülakat yerleri 25 Ekim'de açıklanacak. Peki sözlü sınavlar ne zaman olacak? 15 bin öğretmen atamasının son başvuru günü bugün mü?

Haberler - ntv.com.tr 08.10.2021 - 14:41 | Son Güncelleme : 08.10.2021 - 15:00

15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman bitiyor?

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15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman?

15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni ataması yapılacağını açıklamıştı.

Milli Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli atama takvimini internet sitesinden yayımladı.

BAŞVURULARIN SON GÜNÜ

Milli Bakanlığı kadrolarından görevlendirilmek üzere ataması yapılacak lerin belirlenmesi için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması bugün (8 Ekim 2021) son bulacak.

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

15 bin ataması için başvuruda bulunan adaylar 12 Kasım 2021-27 Kasım 2021 tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları 27 Kasım 2021 tarihinde duyurulacak.

Öğretmen ataması tercihleri 21 Ocak 2022-26 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar tercih sonuçlarını 31 Ocak 2022'de öğrenebilecek.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

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