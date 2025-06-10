15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav tarihi belli oldu

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav tarihi belli oldu. Öğretmen atamalarında sözlü sınav 23 Haziran günü yapılacak.

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav tarihi belli oldu

Öğretmen atamalarıyla ilgili takvim netleşti.

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav 23 Haziran günü yapılacak.

Sözlü sınava giriş belgeleri ise 13 Haziran günü Milli Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanacak.

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