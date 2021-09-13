15 bin öğretmen ataması ne zaman? (MEB sözleşmeli öğretmen kontenjanları belli oldu mu?)

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarından görevlendirilmek üzere ataması yapılacak öğretmenlerin belirlenmesi için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 27 Eylül 2021 - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak.



15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan adaylar 12 Kasım 2021-27 Kasım 2021 tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları 27 Kasım 2021 tarihinde duyurulacak.



Öğretmen ataması tercihleri 21 Ocak 2022-26 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar tercih sonuçlarını 31 Ocak 2022'de öğrenebilecek.

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.



Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.



15 Bin öğretmen atama boş kontenjan ve branş dağılımı ise henüz belli olmadı.

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