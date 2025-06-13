15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav giriş belgelerini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024 KPSS kapsamında gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılacak sözlü sınavın aday giriş belgeleri erişime açıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylar sözlü sınav giriş belgelerine "meb.gov.tr" adresindeki duyurular bölümünden ulaşılabilecek.

Sözlü sınav 23 Haziran günü yapılacak.