15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav giriş belgelerini yayımladı

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılacak sözlü sınavın giriş belgeleri erişime açıldı.

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav giriş belgelerini yayımladı

Milli Bakanlığınca (MEB), 2024 kapsamında gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılacak sözlü sınavın aday giriş belgeleri erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylar sözlü sınav giriş belgelerine "meb.gov.tr" adresindeki duyurular bölümünden ulaşılabilecek.

Sözlü sınav 23 Haziran günü yapılacak.

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