15 tatil bu yıl ne zaman başlayacak? 2025-2026 yarıyıl tatili tarihleri

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yoğun ders temposuna giren öğrenciler, MEB tarafından paylaşılan takvimle birlikte 15 tatil tarihini merak ediyor. Öğrencilerin hem nefes alma hem de dinlenme dönemi olarak geçirdiği yarıyıl tatili, bu yıl yine ocak ayında olacak. İşte ayrıntılar.



15 TATİL NE ZAMAN?



2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illere gönderilmişti.



Buna göre; 8 Eylül Pazartesi başlayan birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.



İLK ARA TATİL NE ZAMAN?



MEB'in yayımladığı 2025-2026 takvimiyle birlikte okullarda ilk ara tatil tarihleri de belli oldu.



Buna göre; Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.