15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?

Ara tatilin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı. MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 11-15 Kasım'da uygulandı. Öğretmenler bu tarihler arasında mesleki gelişimleriyle ilgili seminerlerini okula gitmeden çevrim içi tamamladı.



15 TATİL NE ZAMAN?



2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.



Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü son bulacak.



İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.



NİSAN ARA TATİLİ



İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.



YAZ TATİLİ TARİHİ



9 Eylül'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.