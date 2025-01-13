15 tatil öncesi gündeme geldi: e Okul sistemi kapandı mı, ne zaman kapanıyor?

2024-2025 eğitim yılının ilk dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü tamamlanacak. Ardından 15 günlük tatil süreci başlayacak.Okulların kapanmasına kısa bir süre kala e-Okul sistemine ziyaretler de artış gösterdi. Öğrencilerin sınav sonuçları ve karne notları MEB E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.

Öğretmenler, eğitim ve öğretim yılının dönem sonu yoğunluğu nedeniyle not girişlerini ve değerlendirmelerini belirlenen tarihler içinde tamamlamak zorundadır. Öğrenciler ve veliler, e-Okul platformu üzerinden notlarını ve devamsızlık durumlarını düzenli olarak kontrol edebilirler. Bu sistem, karne gününe kadar güncel bilgilerin takibini kolaylaştırmakta ve olası hataların önceden fark edilip düzeltilmesine olanak tanımaktadır.

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?



E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.