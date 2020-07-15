15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününe özel, liseler arası bilgi yarışması düzenledi.

Bugün, 12.30'da gerçekleşen yarışma EBA TV Lise ile eş zamanlı olarak 'http://ogm.eba.gov.tr' adresinde de yayınlandı. Yarışmaya katılan öğrenciler heyecanla sonuçların bugün açıklanmasını bekliyor.

15 TEMMUZ BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Yarışmanın sonuçlarının saat 19.15’te açıklanması bekleniyor. Öğrenciler sonuçları 'ogm.meb.gov.tr' adresinden öğrenebilecek.

DİJİTAL ORTAMDA 15 TEMMUZ SERGİSİ