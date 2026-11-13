17 milyon öğrencinin 9 günlük ara tatili başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB ) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak.

Yaklaşık 17 milyon öğrencinin ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.

Ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek olan öğrenciler, 23 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

YARIYIL TATİLİ 25 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Eğitim öğretim yılı birinci dönemi 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma gününe kadar sürecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi başlayıp 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.