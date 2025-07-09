17 yeni branş tercih kılavuzuna girdi: Üniversitede en gözde bölümler hangileri?

Üniversite sınav sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanmasıyla adayların tercih süreci de başlayacak. Geçen yılın en gözde bölümleri ise siber güvenlik, yapay zeka, oyun geliştirme, insansız araç teknikerliğiydi. 7 BİNE AŞKIN ADAY BAŞVURDU 31 öğrencinin kayıt yaptırabildiği İTÜ Siber Güvenlik Mühendisliği bölümüne 7 bine aşkın aday başvurdu. Siber Güvenlik Mühendisliği'nin tercih edilmesine ilişkin NTV'ye konuşan Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, şunları söyledi: "Bu yoğun tercih trafiğinin temel gerekçesi hem bölümlerin öğrencilerin ilgisini çekebilecek nitelikte olması hem de en hızlı bir şekilde iş ve çalışma hayatına geçiş sağlayabilecek bölümlerden biri olması..."

17 YENİ BÖLÜM AÇILDI



Ayrıca bu sene de 17 yeni bölümün tercih kılavuzunda yer almasına ilişkin Ünsal, şunları kaydetti:



"Bu yıl birazcık daha çevresel ve tarımsal teknolojiye ağırlık vermeye özen göstermişler yeni açtıkları bölümlerde.



Tarım alanında hassas tarım ve tarımsal robotlar diye bir bölüm bu sene ilk defa kılavuzda yer alacak.



Bir de Doğa Koruma ve biyoçeşitlilik yönetimi diye bir lisans programına yine bu sene ilk kez öğrenci alacaklar.



Doğal olarak bir bölümün üniversitede ilk kez öğrenci arıyor olması, eskiden bir risk olarak kabul edilirdi.



Ama artık öğrenciler bunu bir fırsat olarak düşünüyorlar. Doğal olarak bu bölümlerin daha çok tercih aldığını görüyoruz."



ÜNİVERSİTELERDE 1 MİLYON KONTENJAN AÇILACAK



Öte yandan üniversitelerde 1 milyon öğrenci için kontenjan açılacak. 950 bin öğrencinin yerleştirilmesi bekleniyor.