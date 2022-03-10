18 ilde eğitime kar engeli

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da gece saatlerinde etkili olacak. Kar yağışı kentte, Perşembe, Cuma ve Cumartesi etkisini arttırarak sürecek.



ÖNLEMLER ARTTIRILDI



14 Mart Pazartesi'ye kadar üniversiteler dahil olmak üzere bütün resmi ve özel kurumlarda eğitime ara verildi.



Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel de perşembe günü idari izinli sayılacak.



SOĞUK HAVA TÜM TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYECEK

Soğuk hava sadece İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi etkileyecek.

Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu ve Düzce'de de okullar bugün ve yarın tatil edildi.



Bilecik'te bugün taşımalı eğitimde, yarın ise ilk genelindeki tüm okullarda eğitim olmayacağı duyuruldu.



Balıkesir'in 7, Çanakkale'nin 5, Konya'nın 8, Burdur'un da 1 ilçesinde okullar bugün kapalı olacak.



Kastamonu, Bayburt ve Kars da eğitime ara verilen kentler arasında yer alıyor.



Ağrı'da 3, Bingöl'de 2 ilçede, Bitlis'teyse taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.