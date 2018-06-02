Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav saat 09.30'da başladı.



Yurt genelinde 976 merkezde, 3 bin 612 binada yapılan Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) yaklaşık 1 milyon öğrenci katıldı.

LGS İLK OTURUMUNDA 50 SORU, İKİNCİ OTURUMDA 40 SORU YÖNELTİLDİ

Öğrencilerin isteğe bağlı girdiği sınav, iki bölüm halinde uygulandı. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi. Sınavın birinci bölümü tamamlandı. İkinci bölüm ise saat 11.30'da başladı. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluştu ve 75 dakika sürdü. Sayısal alandan 40 soru yöneltilen ikinci bölüm ise 60 dakika sürdü.



Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer soru yöneltildi.



İki bölüm arasında, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için 45 dakikalık süre verildi. Bu sürede öğrenciler, okullardan ayrılamadı.

SINAV SONUÇLARI 22 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK



Merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak.



Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.

LGS SORULARI ZOR MU KOLAY MI? (UZMAN EĞİTİMCİ NTV'YE DEĞERLENDİRDİ)

