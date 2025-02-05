2. ara tatil tarihi 2025: Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak? (MEB tatil takvimi)

Okullarda 2. ara tatilin ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte okullarda 2. dönem başladı ve gözler yılın ikinci ara tatiline çevrildi. Peki, 2. ara tatil ne zaman başlayacak? İşte MEB nisan ara tatili tarihi.



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.



Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

