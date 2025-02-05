2. ara tatil tarihi 2025: Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlayacak? (MEB tatil takvimi)
2. ara tatil tarihi milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. 20 Ocak'ta başlayan sömestr tatili 31 Ocak'ta sona erdi. Sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrencilerin yeni tatil araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle birlikte okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Peki, 2. ara tatil ne zaman başlayacak?
Okullarda 2. ara tatilin ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte okullarda 2. dönem başladı ve gözler yılın ikinci ara tatiline çevrildi. Peki, 2. ara tatil ne zaman başlayacak? İşte MEB nisan ara tatili tarihi.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
20 Ocak 2025 Pazartesi başlayan yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma sona erdi.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
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