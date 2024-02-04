2. dönem 1. sınavları ne zaman yapılacak? MEB Ortak sınav tarihleri













MEB'e bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına başlıyor. İşte, MEB ortak sınav tarihlerinde son bilgiler...



İKİNCİ DÖNEM BİRİNCİ SINAVLARI NE ZAMAN?



2. dönem 1. sınavların, Mart ayının son haftası ile Nisan ayı ilk haftasında yapılması bekleniyor.



Bu kapsamda tarih bilgisi netleşince haberimizde yer vereceğiz.



İLK DÖNEM SINAVLARI GERİDE KALDI



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ortak sınavların birincisi kasım ayında tamamlandı.



200 bini 7’nci sınıf, 170 bini ise 10’uncu sınıf olmak üzere yaklaşık 370 bin öğrenci 40 dakika süren matematik ve coğrafya ortak sınavlarında ter döktü.



İlk sınavların ardından 2. ortak sınavlar ise Aralık ayında tamamlandı.



