2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? (2025 MEB 2. dönem yazılı sınav tarihleri)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilköğretim ve ortaöğretimde uygulamaya konulan ortak sınavların yapılacağı tarihler merak ediliyor. Öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 2. dönem 1. yazılı ortak sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?



2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 2. dönem 1. ortak sınavları mart ayında başlayacak.



İşte 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri;



1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,



1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,



2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,



2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025.

