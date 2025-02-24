2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak? (2025 MEB 2. dönem yazılı sınav tarihleri)
2. dönem 1. yazılı ortak sınavlarının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Okullarda 2. dönemin başlamasıyla birlikte, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri 2. dönem 1. yazılı sınavları için hazırlıklarını yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2024-2025 eğitim öğretim takvimi sonrasında 2. dönem 1. yazılı ortak sınavlarının yapılacağı tarihler belli oldu. Peki, 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilköğretim ve ortaöğretimde uygulamaya konulan ortak sınavların yapılacağı tarihler merak ediliyor. Öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 2. dönem 1. yazılı ortak sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 2. dönem 1. yazılı sınavları ne zaman yapılacak?
2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 2. dönem 1. ortak sınavları mart ayında başlayacak.
İşte 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri;
1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,
1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,
2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,
2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025.
MEB YAZILI SINAV PROGRAMI
6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,
7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."
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