2. dönem 2. sınavlar ne zaman yapılacak? MEB 2. dönem ortak sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 2. dönem 2. ortak sınavları mayıs ayında başlayacak. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılıyor. Yazılı sınavlarda öğrencinin okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülüyor.



MEB 2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.



İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek.



Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor.



ORTAK SINAV KILAVUZU YAYIMLANDI MI?



2. dönem 2. sınavlara ilişkin olarak ortak sınav kılavuzu henüz yayınlanmadı.



Kılavuzun birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

