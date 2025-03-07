2. dönem ortak sınavların konu soru dağılım tablolaları 2025: MEB 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınav konu dağılımı

Millî Eğitim Bakanlığınca, ülke genelinde 24 Mart'tan itibaren başlatılacak ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin konu soru dağılım tabloları yayımlandı.



2. DÖNEM ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?



İkinci dönem birinci ortak yazılı sınavlar; 6. sınıf Türkçe ve 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 24 Mart 2025 Pazartesi, 6. ve 9. sınıf matematik dersleri için 25 Mart 2025 Salı, 7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe ve 7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma ülke genelinde yapılacak.



SORU DAĞILIM TABLOLARI YAYIMLANDI



Öğrencilerin sınavlara bilinçli hazırlanmasını sağlamak ve sınav kapsam geçerliğini artırmak amacıyla hangi konu ve kazanımdan, içerik çerçevesi ve öğrenme çıktısından kaç soru yöneltileceğini gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.



Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı 7 soru sorulacak ve sınav süresi 40 dakika olacak.

Ortak konuların soru dağılımı https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek.

