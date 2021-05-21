2. Uluslararası Doğa BAP konferansı, 13 alanda katılımla başlıyor

2. Uluslararası Doğa BAP (D-BAP) Öğrenci Konferansı, profesörlerin ilham verici konuşmalarını ve bilimsel araştırma projelerini öğrencilerle buluşturuyor.



Türkiye’nin lise düzeyinde ve akademisyenlerin katılımıyla ilk bilimsel kongresinin düzenlenmesiyle, üç yıl önce başlayan süreç, şu ana dek 4500 bilimsel araştırma projesi üreten öğrenciler için en önemli platformlardan birine dönüştü.



Konferans, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Deniz ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle’nin açılış konuşmalarıyla başlayacak. Program kapsamında, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Yavaş’ın “CERN ve Türkiye’nin CERN’e ortak üyeliğinin sunduğu fırsatlar” ve İstinye Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şafak Ural’ın “Felsefesiz bilim olur mu?” başlıklı konuşmaları da yer alacak.



“HEDEFİMİZ, GENÇ BİLİM İNSANLARI YETİŞTİRMEK”



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, Doğa BAP konferansının, sadece İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri için değil, ülkenin tüm lise gençliği için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: Proje modelli eğitim anlayışımızın temeli bilimdir. Öğrencilerimizin akademik hayata hazırlanması için bilimsel süreç becerilerini geliştiriyoruz. Bu nedenle araştırma basamaklarını, akademik dürüstlüğü lisede öğrenmelerini hedefliyoruz. Hedef ve vizyonumuz; bilim dünyasının dikkatini çekmek ve genç bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmak. Son 3 yıl içinde öğrencilerimiz 4500 bilimsel araştırma projesi üretti. Bunları çeşitli platformlarda sundular. Ulusal ve uluslararası bilimsel proje yarışmalarına katıldılar. Yıl sonunda da Doğa BAP Konferansı’na katılarak öğrenimi zenginleştiriyorlar.



Doğa BAP Konferansı’nda öğrenciler bilimsel projelerini sergileyecek. Fen ve sosyal bilimler alanlarında çalışan bilim insanları öğrencilerle bir araya gelecek ve farklı disiplinlerde bilgi etkileşimi sağlanacak. Konferansta, 14 ana başlık üzerinde projeler sunuluyor.



Matematik, Fizik, Fizik CERN-BL4S, Kimya, Biyoloji, Biyoloji DNA Makale, Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, t-MBA (Gençler için MBA), Bilgi Teknolojisi alanlarında çalışmalar değerlendirilecek ve ISBN numarası tahsis edilmiş elektronik bildiri kitabında yayınlanacak.



Doğa BAP Öğrenci Konferansı programıyla ilgili detaylı bilgi için, http://dogabapkonferans.com/ adresi ziyaret edilebilir.