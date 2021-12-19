2. Yerli Teknoloji Zirvesi, 'Yerli Teknoloji ve Gelecek' temasıyla gerçekleşti

Türkiye’nin 2. Yerli Teknoloji Zirvesi’nde ülke geleceğine yön verecek konular; teknoloji kurumları ve uzmanları tarafından değerlendirildi.



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ankara İncek Kampüsü öncülüğünde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında “Yerli Teknoloji ve Gelecek” temasıyla gerçekleştirilen zirvede yerli tüketimin bilinçli olarak artması için yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulandı.



Türkiye’de, yerli teknoloji projelerine sağlanan destekler ve hayata geçirilen projelerin konuşulduğu zirvede, katılımcılar teknoloji alanında kariyer hedefi olan öğrencilere tavsiyelerde bulunarak öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.



ZİRVEYE BİRÇOK KURUMDAN ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Düzgün’ün katıldığı zirve, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Hakan İnanır’ın açılış konuşması ile başladı. Zirve, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav’ın konuşması ve sunumuyla devam etti.



Yerli İletişim ve Savunma, Yerli Teknoloji ve Gelecek, Yerli Robotik ve Donanım, Yerli Havacılık ve Uzay” olmak üzere dört oturumda gerçekleşen zirveye farklı kurumlardan birçok önemli isim katıldı.



“Yerli İletişim ve Savunma” oturumuna STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan katıldı.



CXO Medya Kurucusu Murat Yıldız moderatörlüğünde gerçekleşen “Yerli Teknoloji ve Gelecek” oturumuna İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin ulusal ve uluslararası alanda yaptıkları projelerle önemli başarılara imza atan öğrencileri katıldı.



“Yerli Robotik ve Donanım” oturumuna Polonom Robotics Genel Müdürü Mehtap Arzu Can ve Acrome Robotics İş Geliştirme Yöneticisi Özlem Değirmenci katıldı.



“Yerli Havacılık ve Uzay” oturumuna İTÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörleri Doç. Dr. Emre Koyuncu ve Doç. Dr. Hülya Cebeci katıldı.