20 bin ek öğretmen ataması yapılacak (Öğretmen ek atama 2020)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı'na konuşan Selçuk, eğitim sisteminde yapılacak yeniliklere ilişkin açıklamalarda bulunarak, 2020 Ek öğretmen ataması hakkında duyuruda bulundu.

Selçuk, 2020 için daha önce 20 bin öğretmen ataması yapılacağını ilan ettiklerini hatırlatarak 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ardından 20 bin ek öğretmen ataması yapılması kararı alındığını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:



"Bu dönem inşallah 20 bin ek atama daha gelecek, yani 20 bini ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların zaten belli dönemleri var. Süreç başlatılacak ve uygun dönemde, bu yıl içinde tekrar bir 20 bin daha atama olacak. Bugün ilk cemre düştü ve biz de bir müjde vermiş olalım" dedi.

20 BİN EK ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Selçuk ek atamanın ne zaman yapılacağına ilişkin soruya, "Burada bir şubat dönemi vardır, bir de daha sonraki, okullar açılmadan önce yeni bir sezon vardır. Bunu öğretmen adayları çok iyi bilirler. Bu, çok uzun zamandır beklenen bir şeydi ve bunu buradan açıklamış olduk." yanıtını verdi.

Her zaman ve her koşulda eğitim ailemizin taleplerine öncelik veren ve güçlü desteğiyle her daim yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’a 20.000 ek Öğretmen ataması müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 20, 2020

DEPREM BÖLGESİNDEKİ OKULLAR



Öte yandan, Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların nasıl ve nereye yapılacağının hemen çözümlendiğini bildiren Selçuk, "Pazar günü Elazığ'da olacağım. Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz. Pazartesi de okulları açacağız" dedi.



Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki okul kontenjanları hakkında da konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, asla mağduriyet yaşanmayacağını belirterek, sınavla öğrenci alınacak okullarda kontenjanların oranının yüzde 10 olacağını, sayının bu oran üzerinden belirleneceğini bildirdi.



ÖZEL OKULLARA YÖNELİK DÜZENLEME



Selçuk, "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz. Bir kısmı kanuni düzenleme gerektiriyor. Bununla ilgili Meclis'teki süreç devam ediyor" dedi.



Selçuk ayrıca, "Sporla, sanatla, bilimle ilgilenen öğrencilere bir ek avantaj sağlamakla ilgili bazı hazırlık çalışmalarımız var" dedi.



VİDEO: 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI (ARŞİV)