20 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen ataması için tercih başvurularının açıldığını bildirdi.

ntv.com.tr 28.08.2020 - 19:13 | Son Güncelleme : 28.08.2020 - 19:14

20 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı

Buna göre, adaylar, kurum tercihlerini 28 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapabilecekler.

Sonuçlar, 1 Eylül 2020 tarihinde yine http://turkiye.gov.tr’den açıklanacak.

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