20 bin öğretmen ataması ne zaman? Bakan Tekin'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen mülakatlarına yönelik Danıştay'da devam eden yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Habertürk'te katıldığı programda konuşan ve öğretmen mülakatlarına ilişkin Danıştay'ın herhangi bir kararının bulunmadığını belirten Bakan Tekin, "Diyorlar ki Danıştay kararını açıkladı. Ben de diyorum ki davanın tarafı biziz Danıştay herhalde karar alsa bize gönderirdi." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, Danıştay'ın şu ana kadar bir yürütmeyi durdurma talebi ile dava açma ehliyeti bakımından bazı başvuruları reddettiğini vurguladı.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Esas ile ilgili kararın kısa zamanda çıkmasını beklediklerini de vurgulayan Bakan Tekin, "Kararı aldığımız gün 20 bin öğretmen atamasını yapacağız." dedi.

